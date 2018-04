Lite tra Patrizia D'Addario e Barbara Montereale, la vicenda finisce in Tribunale

"Ti devo sfregiare, ti devo distruggere, ti faccio fare una brutta fine" e, dopo averla minacciata, l'avrebbe colpita con calci, pugni e graffi sul viso. Patrizia D'Addario sarà processata dinanzi al giudice di pace di Bari per minacce e lesioni personali nei confronti di Barbara Montereale, un'altra delle ragazze di quelle serate ad Arcore e Palazzo Grazioli a casa di Silvio Berlusconi. Finisce così in Tribunale il litigio fra le due donne, risalente al 12 maggio 2014, nel pieno del processo "escort" che in primo grado si è concluso con quattro condanne fino a 7 anni e 10 mesi di reclusione nei confronti dell'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini e altri tre imputati accusati di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione. Il processo al momento è sospeso in secondo grado in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla legittimità della legge Merlin.