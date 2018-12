Litigano e fanno a botte in strada: in via Crispi arrivano i carabinieri

Dalla discussione alle botte. Il litigio in strada tra due uomini degenera e in via Crispi arrivano i carabinieri.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 16, all'altezza dell'incrocio con via Ravanas. La lite tra i due, baresi di mezza età, sarebbe scoppiata per futili motivi, forse riconducibili ad una donna. Sul posto sono giunte due pattuglie dei carabinieri. Nessuno dei due uomini coinvolti avrebbe riportato ferite significative.