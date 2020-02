Ladri nel cortile di un'abitazione, scatta la segnalazione e arrivano i carabinieri: presi in due

Si erano introdotti nel cortile di un'abitazione per mettere a segno un furto ma sono stati sorpresi e arrestati. E' accaduto a Locorotondo: a far scattare l'intervento dei carabinieri è stata una segnalazione al 112. In due sono stati arrestati per furto aggravato: un 22enne e un 32enne del luogo, sorpresi mentre asportavano due giare in terracotta dell’altezza di 1,5 metri e del valore di circa 800 euro ciascuna. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.

(Foto di repertorio)