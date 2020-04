"Attendi qui": il distanziamento sociale al Policlinico si realizza con loghi sul pavimento

I primi segnali di avvertimento sono stati realizzati nello spiazzo davanti all'ingresso del bar interno e del centro prelievi, ma presto anche la pavimentazione di altre aree del Policlinico suggeriranno in modo creativo di rispettare il distanziamento sociale. Nel presidio barese si è scelto di non utilizzare i classici nastri biancorossi che in città delimitano le aree offlimits, ma di realizzare appositi segnali che indichino alle persone dove posizionarsi per mantenere il metro di distanza come da provvedimenti per il Covid-19. Un cerchio blu, due impronte di piedi e la scritta 'Attendi qui', presentata sui canali Instagram del nosocomio e che subito ha ricevuto l'apprezzamento della rete. In mattinata sono terminate le operazioni di realizzazione nelle prime aree e ora, fanno sapere dal Policlinico, si proseguirà davanti al Pronto soccorso oculistico. Nel segno della prevenzione: "Potete anche muovervi - il messaggio lasciato sui social - basta non invadere altre aree".

