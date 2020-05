Lontani, ma vicini con il "cuore": gli emigrati molfettesi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Lontani, ma vicini con il "cuore" sono i tanti emigrati molfettesi. L'Associazione Oll Muvi, ai più conosciuta come I Love Molfetta, iscritta all'albo delle associazioni Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia, sempre attenta al tema dell' "emigrazione molfettese" vuole rivolgere un pensiero a tutte le famiglie residenti a Molfetta che hanno figli, sorelle, fratelli ed amici all’estero. Sono davvero tante le ansie, i pensieri che corrono veloci tra notizie tv, quelle diffuse dai social e le molteplici fake news, che gettano allarmismo e sconforto a cui si aggiunge il panico di vivere lontani questo momento difficile. Lontani solo fisicamente, infatti in tanti sono i giovani e non che dall'altra parte del mondo, oltreoceano, a migliaia di chilometri sono colmati da sentimenti di tenerezza, di vicinanza e condivisione. Qui è importante il ruolo della tecnologia, in questa lunga e sofferta quarantena non ancora terminata, ha rivoluzionato la nostra esistenza. Pensiamo a quanto sia stata preziosa la connessione internet per poter lavorare da casa, per contattare i nostri amici e familiari, i fidanzati/e lontani e vederli addirittura, attraverso le videochiamate di skype o messaggero opzionate da whatsapp o zoom. "Siamo fieri dei nostri figli che non sono eroi, non si lamentano, sono più forti di noi: veri cittadini degni di un’Italia migliore che contribuiranno a ricostruire. Con i figli lontani l’emergenza è più dura, quando riprenderemo la nostra vita, saremo tenuti a ricordarcelo!" Questi i sentimenti che animano da una parte all' altra del mondo figli e genitori, nonni e nipoti, cugini e fratelli: "orgogliosi degli italiani all'estero!" Un abbraccio virtuale, ma che allevia realmente paure e timori: #MolfettaStrong. #StaySafe #NeverGiveUp #StayAtHome #ilovemolfetta #associazioneollmuvi

