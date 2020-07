Tamponi su base volontaria per chi arriva in Puglia: Lopalco scrive alle Asl

"Invitate i soggetti che rientrano dalle regioni a più alto rischio epidemiologico di infezione da Covid-19 -nonché dai Paesi esteri, a eseguire su base volontaria il test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2". È la raccomandazione alle Asl di Pierluigi Lopalco, a capo della task force Puglia per l'emergenza Coronavirus, allo scopo di evitare nuovi focolai estivi con l'arrivo dei turisti da fuori regione.

In particolare il focus dei tamponi è sugli arrivi da Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Liguria, come spiega la circolare interna a firma del direttore di dipartimento Prevenzione dell'Asl di Bari, Domenico Lagravinese, inviata l'8 luglio scorso per diffondere ai medici le raccomandazioni di Lopalco. Perciò, tutti coloro che si auto-segnaleranno al momento del loro arrivo in Puglia, riceveranno in risposta una mail che li invita a fornire i propri dati per procedere con la prenotazione del tampone faringeo. Tutto si svolgerà solo su base volontaria.