Estrazione Lotteria Italia, Bari e provincia poco fortunate: un solo biglietto vincente

Non è stata una Befana fortunata per i baresi possessori di un biglietto della Lotteria Italia. L'estrazione di ieri, avvenuta durante il programma televisivo 'I soliti ignoti', in onda su RaiUno, ha premiato solo un vincitore proveniente dall'area metropolitana del capoluogo pugliese. Ad Acquaviva è andato un premio da 25mila euro, con il biglietto I347875. Per il resto nulla, nè tra le categorie più basse (vi erano anche premi da 50mila euro), né tantomeno tra i cinque biglietti dei premi di prima fascia, con la Campania a fare festa: il fortunato tagliando da 5 milioni di euro è stato infatti venduto a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Un bilancio negativo rispetto all'anno scorso quando il Barese conquistò tre premi da 20mila euro.

Gli altri tagliandi di prima categoria hanno visto premiate Napoli e Pompei, rispettivamente con 2,5 milioni e 1,5 milioni di euro. Un milione, invece, a un fortunato vincitore di Torino. L'ultimo premio di prima fascia, da 500mila euro, è stato invece assegnato a Fabro, in provincia di Terni.