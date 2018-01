Lotteria Italia 2017-2018, la fortuna bacia anche il Barese: tutti i biglietti vincenti

Epifania fortunata anche per i baresi possessori di un biglietto della Lotteria Italia 2018: l'estrazione non ha premiato il capoluogo pugliese ma ha visto tre tagliandi vincenti in provincia, con altrettanti premi di terza categoria del valore di 20mila euro: la Befana è arrivata ad Altamura (A 311426), Mola di Bari (Q 459771) e Capurso (F 137858). I principali premi. Capoluogo a bocca asciutta a differenza dello scorso anno, quando vennero vinti tre premi da 25mila euro

Lotteria Italia 2018, tutti i biglietti vincenti

Il primo premio da 5 milioni di euro è stato vinto ad Anagni (Frosinone) mentre il secondo da 2,5 milioni a Milano. Premiate anche Rosta e Pinerolo (Torino) e Roma, rispettivamente con 1,5 milioni, 1 milioni e 500mila euro. I biglietti vincenti sono stati comunicati nel corso del programma 'I Soliti Ignoti - Il ritorno', condotto da Amadeus su RaiUno.