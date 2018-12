Nuove luci su corso Cavour, in arrivo 96 lampade a led: "Nei prossimi mesi lavori anche al Libertà"

Entro la fine dell'anno corso Cavour avrà una 'luce' decisamente rinnovate: sono in corso da alcuni giorni, infatti, le operazioni di montaggio di 96 corpi illuminanti nei pali storici dell'affollato 'boulevard' del Murattiano. Le nuove lampade a led hanno una potenza di 50W, dimezzata rispetto a quelle precedenti, in gran parte non funzionanti, ma garantiranno una luminosità praticamente doppia: "In questi mesi -spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - avevamo ricevuto numerose lamentele dai commercianti che ci chiedevano di intervenire sui corpi illuminanti. Resteranno identici dal punto di vista estetico ma abbiamo cambiato il portalampada interno con i nuovi led".

Presto lavori al Libertà

Il costo dei lavori è di 80mila euro: il completamento è previsto entro l'anno. Nei prossimi mesi, invece, il Comune saranno avviati gli interventi per la sostituzione dei corpi illuminanti sospesi lungo le strade del quartiere Libertà. la gara d'appalto europea da 600mila euro ha visto un ribasso del 56%, consentendo di acquistare più lampade: "Potremo montarne 1600 anziché 1000 - afferma Galasso - coprendo anche il quartiere Murattiano con luci di temperatura da 3000 kelvin, decisamente più gradevoli ed efficaci". Gli interventi saranno realizzati dall'impresa con il contratto di manutenzione in corso.