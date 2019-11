Le strade del Libertà si accendono per Natale: arrivano le luminarie installate dai commercianti

Piccoli alberelli dalle chiome stilizzate sui marciapiedi o cascate di luci che pendono dal centro delle strade. Il Libertà si illumina per Natale, grazie all'iniziativa dei commercianti che hanno deciso di finanziare l'installazione di luminarie in vista del periodo delle feste. In alcuni casi, come in via Dante e via Crisanzio, si tratta del primo anno dell'iniziativa, ma ci sono anche via Barletta e a breve corso Mazzini (dove i commercianti attendono per inizio dicembre la potatura degli alberi richiesta). In via Manzoni, invece, 'vele' di luce saranno installate nell'ambito del bando di Natale previsto dal Comune.

"A questi commercianti va il nostro grazie - commenta Letizia Liberatore, portavoce del comitato 'Cittadini attivi del Libertà' - Sembrano piccole cose ma invece si tratta di un bell'esempio di rinascita".

