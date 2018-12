Brillano le luci di Natale in centro: si illuminano le strade dello shopping

Via Sparano, via Argiro e quest'anno, anche via Manzoni. Le strade dello shopping barese si illuminano per le feste natalizie. Le luminarie, sponsorizzate da un gruppo di aziende del territorio, coordinate da TeleBari, sono state accese questa sera.

Nelle strade interessate sono state installate sfere luminose - composte da luci a led - di diverse dimensioni e diffusori di musica. Le installazioni saranno attive fino al 7 gennaio 2019.

Le aziende promotrici sono Telebari, Radio Bari, Famila, Stammi bene, Dok supermercati, Hagakure, Primadonna, Terranobile, Brico Casa, Granoro, Banca di Puglia e Basilicata.