Piazza Garibaldi illuminata a led, prossimo passo il Libertà: "Lavori tra poche settimane: in arrivo 1000 nuove luci"

Un nuovo look per piazza Garibaldi con le luci a led. Si concluderanno stamattina gli interventi per il montaggio di cia 150 nuovi corpi illuminanti che daranno un volto completamente diverso al giardino che fa da cerniera al quartiere Libertà e al Murattiano. La nuova sistemazione segue quella messa in atto in altre zone del centro cittadino: "Queste luci - spiega a Baritoday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - sono le stesse di piazza Umberto, dotate di prismature che favoriscono la diffusione luminosa. Il risparmio energetico è notevole, perchè la potenza è di 138 w, rispetto alle 250 circa dei precedenti corpi illuminanti".

Prossimo passo, i lavori al Libertà

Dopo i lavori di piazza Garibaldi, tra qualche settimana, partirà la grande sostituzione delle luci lungo le strade del quartiere Libertà: "Contiamo - aggiunge Galasso - di avviare gli interventi entro fine mese. Stiamo aspettando l'arrivo della fornitura di mille nuove luci. Cominceremo da via Dante e sperimenteremo un particolare sistema di calibratura e allineamento dei corpi illuminanti, attraverso un laser. Ciò consentirà di avere un aspetto estetico migliore con una luminosità più uniforme". I lavori dovrebbero durare 3-4 settimane. Successivamente si procederà alla sostituzione di altre 600 luci nel Murattiano, ottenute grazie ai ribassi d'asta conseguito nell'appalto per la fornitura del Libertà: "Nei prossimi mesi - aggiunge Galasso - avvieremo un'altra gara per il telecontrollo dei quadri elettrici. In questa maniera potremo abbassare o alzare la potenza delle luci nelle strade, in modo da risparmiare ulteriormente energia quando non è necessaria un'illuminazione piena".