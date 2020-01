Sovrappasso di viale Traiano più illuminato, nuova segnaletica e via passi carrabili 'illegittimi': il piano del Comune per il quartiere Madonnella

Illuminazione nell'area del sovrappasso di viale Traiano, ma anche viabilità e parcheggi a Madonnella, con i cittadini che si trasformano in 'controllori' per segnalare le irregolarità nei passi carrabili. Sono alcuni dei provvedimenti che saranno messi in atto nelle prossime settimane a Madonnella, emerse dall'incontro tenutosi ieri nella Parrocchia di San Sabino alla presenza dell'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, e del presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti. Incontro seguito alle lamentele dei residenti dell'area, riuniti nel Comitato 'Cittadini Pane e Pomodoro', che avevano organizzato anche un flash mob per attirare l'attenzione delle istituzioni.

Nuovi luci sul territorio

"È stato un incontro molto positivo e partecipato, non solo dalle persone del comitato, ma anche da tanti residenti della zona, con cui abbiamo poi anche effettuato un sopralluogo in orario serale nelle zone poche illuminate" il commento di Leonetti. Già perché il primo dei problemi segnalati è proprio l'illuminazione, soprattutto nell'area del sovrappasso e in Via Caduti del 28 luglio 1943, dove ha sede la parrocchia di San Sabino. Strade su cui il Comune installerà lampioni con luci a led, così da garantire nelle prossime settimane adeguata illuminazione con risparmio energetico ("In continuità con quanto è avvenuto in corso Sidney Sonnino - assicura Leonetti - Lavori che saranno prioritariamente finanziati dal primo Municipio con il progetto Smart").

La nuova illuminazione includerà naturalmente anche la scalinata del sovrappasso, anche se qui bisognerà trovare un accordo con Ferrovie dello Stato, che impone un limite ai valori di lumen delle luci, necessario a non disturbare la circolazione dei treni nell'area sottostante.

Il problema dei parcheggi e dei passi carrabili 'illegali'

Tra gli altri aspetti affrontati c'è poi la segnaletica orizzontale e verticale. "Saranno ricalcati - assicura Leonetti - le strisce pedonali e gli stalli delle zone a sosta regolamentata, che dopo i lavori di bitumazione della carreggiata non erano stati nuovamente verniciati". Soluzione che eviterà il fenomeno della sosta senza grattino da parte degli automobilisti che hanno 'approfittato' della mancanza di strisce segnaletiche. Gli interventi poi riguarderanno anche Via Caduti del 28 luglio 1943, "dove saranno sostituite le attuali alberazioni - ha ricordato Galasso durante l'incontro - con piante meno problematiche dal punto di vista della potatura".

L'incontro è stato anche occasione per avviare una collaborazione tra Municipio e residenti, su proposta dello stesso Leonetti: "Ho chiesto loro di segnalarci i numeri dei passi carrabili e degli stalli dei disabili, così da effettuare un controllo incrociato e scoprire quali non sono più validi, come segnalato dagli abitanti - spiega il presidente di Municipio - Un bell'esempio di cittadinanza attiva".