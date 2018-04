Luci e videosorveglianza attorno allo stadio San Nicola: al via i lavori per la nuova illuminazione

Luci a led e videosorveglianza in arrivo su strada Torre Tresca, attorno allo stadio San Nicola: sono cominciati i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione che interesserà 1,2 km di strada. Gli interventi, dal costo di 300mila euro, vedranno l'installazione di 50 corpi illuminanti si altrettanti pali da 8 metri. Saranno illuminati anche due piazzali adibili a parcheggio. In uno di questi vi sarà un palo da 12 metri con sei proiettori da 1000 watt ciascuno. Sul quello più piccolo, invece, saranno collocati altri 4 proiettori da 1000 watt. I lavori termineranno entro il mese di luglio:

"Cantiere ripreso dopo lo stop"

“Questo cantiere, che era già stato consegnato a settembre dello scorso anno, è stato bloccato ed è ripreso qualche settimana fa - ha commentato l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso -. Infatti, abbiamo ritenuto opportuno apportare una variante al progetto iniziale, senza costi ulteriori, per poter illuminare anche i piazzali contigui in modo da rendere più sicuri quei luoghi che, nelle ore serali, si trasformano in terra di nessuno in cui si consumano prestazioni sessuali a pagamento, che hanno coinvolto anche dei minori come le cronache dei mesi scorsi ci hanno tristemente raccontato. Inoltre, dalla prossima stagione calcistica, in occasione delle partite serali della squadra di calcio cittadina, non sarà più necessario che la Polizia locale preveda l’utilizzo di una torre - faro mobile per illuminare le aree di sosta”.