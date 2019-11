"Potate gli alberi lungo la strada, difficile mettere le luminarie", l'appello da corso Mazzini in vista del Natale

"Con molta fatica anche quest'anno i commercianti di corso Mazzini addobberanno la strada per Natale, ma c'è un problema: la mancata potatura degli alberi rischia di rendere invisibili gli addobbi natalizi": a farsi portavoce della difficoltà incontrata dagli esercenti della zona è Letizia Liberatore, rappresentante del comitato 'Cittadini Attivi del Libertà'.

"Abbiamo raccolto diverse segnalazioni in merito - spiega a BariToday - quest'anno purtroppo non c'è stata la potatura nei mesi previsti, e quindi adesso i commercianti si ritrovano con questo problema. Chiediamo che venga fatta una manutenzione ordinaria, per eliminare almeno rami e foglie secche, sarebbe un peccato vanificare così lo sforzo dei commercianti".