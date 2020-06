RIfiuti e aree incolte sul lungomare di San Girolamo, i residenti: "No al degrado"

Rifiuti nelle aiuole "incolte", dove trovano spazio cartacce e bottiglie: accade sul lungomare di San Girolamo dove i residenti chiedono più pulizia e decoro, anche in vista della stagione estiva ormai alle porte. Alcuni cittadini hanno postato foto nel gruppo facebook 'Vivere a San Girolamo e Fesca Bari', dove mostrano aree di terreno poco curate e con immondizia.

L'auspicio dei residenti è che, dopo anni di lavori, non sia vanificata la realizzazione del lungomare a causa del degrado. Intanto, in questi giorni, sono arrivati anche alcuni bagni prefabbricati, con la speranza, aggiungono "che per il prossimo anno vengano costruiti quelli in muratura previsti da progetto".

(Foto Vivere a San Girolamo e Fesca Bari)