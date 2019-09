Di corsa insieme sul lungomare: a Pane e Pomodoro 'l'allenamento autogestito' dell'Esercito

Un pomeriggio tra sport e svago, allietato dall'esibizione della banda della 'Brigata Pinerolo'. In tanti - militari, associazioni e semplici cittadini - hanno partecipato ieri pomeriggio sul lungomare all''allenamento autogestito di corsa' organizzato dal Comando Militare Esercito Puglia in sinergia con il Comando Forze Operative Terrestri di Supporto e con la Brigata Pinerolo.

All’attività podistica, svolta per la prima volta in contemporanea in 27 città da Bolzano a Palermo, sedi di Reparti del Comando Forze Operative Terrestri di Supporto, hanno partecipato circa 10.000 persone tra militari e civili.



Il Generale di Brigata Giorgio Rainò, Comandante territoriale dell’Esercito in Puglia ha evidenziato che per la Forza Armata lo sport rappresenti "una componente essenziale, in quanto indispensabile sia per il mantenimento dell’efficienza operativa sia al benessere psicofisico dell’individuo". "Una bella giornata che ha messo al centro lo sport, sia per terra che per mare": l'esercito difatti ha anche patrocinato l'evento velistico organizzato dal Circolo della Vela di Bari su delega della FIV.