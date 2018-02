Nuovo lungomare città vecchia, il percorso burocratico va avanti: iter progettuale completo entro l'anno?

Pontili prendi sole, piste ciclabili e zone relax: per vedere il nuovo volto del lungomare di fronte alla Città Vecchia, tra Santa Scolastica e il Fortino, bisognerà ancora attendere. L'iter burocratico, avviato l'anno scorso con il Concorso Internazionale di progettazione vinto da uno studio barese guidato dall'architetto Giuseppe Sylos Labini, è nella fase di in cui gli uffici comunali stanno aspettando gli ultimi elaborati prima di procedere: "Si attendono - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - le ultime tavole poiché il progetto vincitore era un preliminare che potremmo definire 'light', non completo, come previsto dal regolamento. Dopo che effettuate le verifiche del caso si procederà alla firma del contratto di progetazione definitiva ed esecutiva" che potrebbe avvenire nelle prossime settimane.

Lavori nel 2019?

Da lì, poi, comincerà tutto il percorso legato anche all'acquisizione di pareri e autorizzazioni, dalla Sovrintendenza, alla Valutazione d'Impatto Ambientale e al via libera della Capitaneria di porto poiché si andrà a intervenire sui moli. La trafila potrebbe essere completata entro l'anno, con l'avvio dei cantieri a inizio 2019. I lavori rivoluzioneranno lo storico tratto di lungomare con l'obiettivo di renderlo pienamente fruibile sottraendolo al degrado.