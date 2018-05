A San Cataldo attendono il ripristino dei muretti dopo le mareggiate di ottobre: "Da mesi nessuna novità"

A "quattro mesi" dall'ultima segnalazione e a ben 9 dalle mareggiate che danneggiarono il lungomare Starita, non sono stati ancora ripristinati completamente i muretti del litorale attorno al Faro. A nribadirlo è il Comitato Residenti di San Cataldo con un messaggio sulla pagina facebook del sindaco Antonio Decaro: "Come ben sa - scrivono i cittadini - confidiamo sempre nel rapporto collaborativo tra cittadini e Pubblica Amministrazione ma crediamo che a questo punto non si possa più rinviare, atteso che il pericolo aumenta con l'aumentare dei fruitori estivi . La preghiamo vivamente di far ripristinare lo stato dei luoghi i quali non si limitano unicamente ad un semplice decoro della costa ma eccedono anche i limiti per l'incolumità pubblica", concludono i residenti, chiedento interventi al più presto.