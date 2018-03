Buche e strade colabrodo, a San Girolamo tombino 'riparato' con una sedia di plastica

Strade "dissestate" e biche nelle vie che circondano il lungomare di San Girolamo: i residenti, nel quartiere dove sono in corso da oramai circa 3 anni i lavori di restyling per la riqualificazione del waterfront, si arrangiano come possono. In una delle strade adiacenti alle case popolari, infatti, una grossa buca in corrispondenza di un tombino è stata 'riparata' provvisoriamente con una sedia di plastica. Un modo per evitare danni alle auto o incidenti, in attesa che chi di competenza (i cittadini, sul gruppo Facebook dove hanno segnalato il problema, ritengono sia di Arca Puglia) possa intervenire al più presto.