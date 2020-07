Sul lungomare di San Girolamo spunta la 'casetta del libro': "Lasciate qui i vostri volumi da scambiare"

Libri già letti da donare e scambiare? Sul lungomare di San Girolamo spunta la 'casetta del libro'. L'idea è di una coppia di residenti, che hanno realizzato e installato una semplice cassetta in legno, a forma di casa, per consentire a chiunque di lasciare un libro, e a chi fosse interessato di prenderlo liberamente. Un'iniziativa semplice, ma molto apprezzata ed elogiata dagli abitanti del quartiere.

"Basta lasciare un vecchio libro lì nella cassetta, senza nulla in cambio... E si può prendere quello che si trova all'interno", spiega sul gruppo Fb 'Vivere a San Girolamo e Fesca' la signora Cecilia, ideatrice dell'iniziativa: "L'idea mia e di mio marito era proprio questa - dice Cecilia - l'ignoranza si combatte con la cultura. L'abbiamo costruita anche con la speranza di sensibilizzare qualcuno che di cultura purtoppo ne ha ben poca! Spero che non faccia la stessa fine che hanno fatto fare ai bagni del lungomare qualche giorno fa", aggiunge riferendosi agli atti vandalici che purtroppo, di tanto in tanto, si registrano nel quartiere. Una preoccupazione, quella per eventuali danneggiamenti, condivisa da molti residenti, anche se c'è chi invita a non scoraggiarsi: "Alcune volte ci demoralizziamo vedendo il comportamento di molti - scrivono gli amministratori del gruppo Fb - ma se pur una persona ha queste idee positive significa che il nostro "minuscolo" semino comincia a diventare piantina..... E questo ci inorgoglisce. Vogliamo sempre più idee belle e sempre meno incivili sul nostro quartiere".