Vandali scatenati sul lungomare di San Girolamo: a colpi d'accetta distruggono muretto

Sono in tre, "grandi, quasi maggiorenni". Uno di loro, armato di accetta, colpisce ripetutamente uno dei muretti del nuovo lungomare di San Girolamo. Le immagini, inequivocabili, sono contenute in un video mostrato oggi su Fb dal sindaco Antonio Decaro.

"Perchè?", si chiede amareggiato il primo cittadino, commentando il filmato. "Per realizzare i lavori ci abbiamo messo tanto tempo, per reperire le autorizzazioni, le risorse. Tanto tempo, tanti soldi dei cittadini baresi. E poi - aggiunge il sindaco tre ragazzi, grandi, quasi maggiorenni decidono di spaccare tutto: e uno si chiede, perchè?". "Queste immagini - prosegue Decaro - sono state trasmesse alla polizia, questi ragazzi passeranno i guai, ma non basteranno e denunce e immagini delle telecamere che stiamo montando sul lungomare. Se non impariamo ad amare la nostra città non andremo da nessuna parte".

