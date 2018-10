Cadavere nelle acque del lungomare: recuperato corpo di un uomo

Appartiene ad un cittadino georgiano di 31 anni il corpo senza vita recuperato questa sera, intorno alle 19.45, nelle acque del lungomare, nella zona del molo Sant'Antonio.

Ancora ignote al momento le cause del decesso: non è possibile dire se si sia trattato di un tragico gesto volontario o di altro. Sul corpo del giovane, incensurato, non sarebbero stati riscontrati apparenti segni di violenza.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia e Guardia Costiera. Indagini in corso.