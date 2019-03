Rinvenute due carcasse di lupi Sannicandro e Altamura: "Investiti da automobili"

Due carcasse di lupi sono state rinvenute dai Carabinieri Forestali nelle vicinanze di Sannicandro di Bari, in contrada Casatromba e nelle campagne di Altamura, lungo la Sp 18 in contrada Monsignore. In entrambi i casi, secondo le analisi effettuate da Asl, Parco Alta Murgia e personale del Dipartimento di Biologia di Uniba, gli esemplari sarebbero deceduti a causa di un impatto con un'auto, escludendo così l'ipotesi di bracconaggio. Le due carcasse sono state trasferite, rispettivamente, all’Osservatorio Faunistico Regionale Puglia e all'Istituto Zooprofilattico di Foggia.