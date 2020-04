In mare una chiazza marrone, l'allarme dei residenti: "Pericolosa". L'assessore interviene a fugare i dubbi

Una chiazza marrone chiaro in acqua, a pochi centimetri dalla riva. Un fenomeno che non ha mancato di mettere in apprensione i baresi, visto che - soprattutto nella giornata di Pasqua - ha interessato gran parte della aree costiere in città, da Palese a San Girolamo. E nonostante i divieti di uscire di casa, qualcuno si è accorto della 'macchia' in mare, temendo si trattasse di qualcosa di pericoloso per la salute umana.

Dubbi presto fugati anche dall'assessore all'Ambiente, Pietro Petruzzelli: "Il colore è dato - ha ricordato - dalla fioritura di un'alga spontanea che è innocua per l'uomo". Insomma, i bagni sono salvi, peccato però che bisognerà attendere la fine delle restrizioni da Covid-19 prima di potersi concedere un tuffo. Fino ad allora non rimane - per chi ha un balcone affacciato sul mare - che godersi la vista, anche con la nuova colorazione data dalle alghe.

