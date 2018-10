Bimbi strattonati, legati con la corda e schiaffeggiati in un asilo di Capurso: arrestate 4 maestre

"Legati con la corda", presi a schiaffi sulle braccia e sul volto ed strattonati fino a farli cadere: i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno arrestato quattro maestre di una scuola materna comunale di Capurso, in provincia di Bari, ritenute responsabili di gravi maltrattamenti a carico dei propri alunni, tutti bambini di tre anni. Si tratta di due insegnanti in servizio ed altrettante precarie.

I militari, attraverso le indagini, avvenute tra dicembre e maggio scorsi anche con l'utilizzo di intercettazioni e immagini, avrebbero accertato i presunti maltrattamenti che sarebbero avvenuti durante l'anno scolastico 2017-2018.Le maestre avrebbero strattonato e percosso i bimbi ai quali sarebbe stato anche imposto di rimanere con il capo riverso sul banco, in posizione sottomessa. Tra le punizioni vi sarebbe stata anche quella di rimanere in un angolo della classe con il volto verso il muro e, a volte, di tenere le mani dietro la schiena. I piccoli sarebbero stati intimoriti dalle insegnanti dicendo loro che "sarebbero stati legati con la corda" e che "avrebbero avuto le botte". I piccoli sarebbero stati offesi con epiteti come "monelli, cattivi, scostumati, maleducati, monellaccio di strada, rimbambiti, pappamolli”. Le indagini dei Carabinieri sono state avviate autonomamente, La classe coinvolta era formata da una ventina di bambini: a quanto pare, sarebbe andata progressivamente riducendoci. Diversi genitori avrebbero preferito ritirare i piccoli nel corso dell'anno scolastico.