Donne, denaro e droga: le tre 'D' delle mafie nigeriane che a Bari costringevano le vittime ad obbedire con torture e stupri di gruppo

32 arresti a Bari, in Italia e all'estero nell'ambito dell'operazione denominata Drill che ha smantellato due gang mafiose nigeriane in guerra per gestire i traffici illeciti in città e in provincia: la droga, l'accattonaggio e la prosituzione. Le dichiarazioni di Francesco Giannella e Simona Filoni