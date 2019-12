"Contrastare a tutto campo la Mafia nigeriana", dopo il blitz di Bari il caso finisce in Parlamento

I deputati pugliesi di Fratelli d'Italia Davide Galantino e Marcello Gemmato hanno presentato una interpellanza urgente al Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sulla questione della Mafia Nigeriana a Bari, dopo il blitz che alcuni giorni fa, aveva portato all'arresto di 32 persone.

Nell'interrogazione, firmata da 30 parlamentari e dalla presidente di FdI, Giorgia Meloni, si chiede se il ministro "sia a conoscenza di quanto accaduto e, accertata la gravità dei fatti, quali urgenti provvedimenti di competenza, anche di carattere normativo, intenda adottare per contrastare il fenomeno della mafia nigeriana, anche attraverso l'impiego dell'Esercito a supporto delle forze di polizia impiegate; e quali siano i dati ad oggi disponibili sulla portata del fenomeno della mafia nigeriana e se non ritenga opportuno un censimento dello stesso, ai fini di un intervento mirato ed efficace, anche in termini di prevenzione".

"La mafia nigeriana - dichiarano Gemmato e Galantino - non può e non deve passare sotto traccia: nonostante la preoccupante dimensione del fenomeno, l'attenzione dedicata dalle istituzioni alla criminalità organizzata nigeriana si è dimostrata sinora del tutto insufficiente, consentendone la crescita e la strutturazione operativa. Per questo attendiamo non solo risposte ma soluzioni immediate e concrete".