Caos giustizia penale barese, cancellieri e magistrati al lavoro nella sede distaccata di Modugno

Parte oggi il lavoro nella nuova sede distaccata di Modugno per 53 cancellieri e 15 giudici precedentemente allocati negli uffici di via Nazariantz, a Bari, dichiarato inagibile negli scorsi mesi. Quella di Modugno è una delle due sedi selezionate per ospitare il personale della giustizia penale barese, diviso vista la mancanza di un immobile abbastanza grande per sostituire effettivamente il Palagiustizia. L'altra struttura è in via Brigata Regina, dove sarà ospitata la Procura e i cancellieri ad essa afferenti. Rimangono in via Nazariantz invece i magistrati che non hanno risposto all'avviso del Ministero della Giustizia.

Ad accompagnare giudici e cancellieri è un bus della polizia penitenziaria, che quotidianamente farà la spola tra il tribunale civile di Bari e Modugno. Non tutto il personale è già presente nella nuova struttura: fino al 30 settembre una parte è stata trasferita in piazza De Nicola, dove si svolgono udienze urgenti con i detenuti.