"Costretti a comprare cannabis dai pusher", la denuncia di un malato di Sla

Cannabis terapeutica impossibile da trovare nei canali legali, tanto da costringere i malati di sclerosi multipla a rivolgersi agli spacciatori, con tutti i rischi che ne conseguono. A denunciare la situazione, facendosi portavoce delle difficoltà incontrate da tanti malati di Sla, è un 48enne barese, Nicola Loiotile - da nove anni affetto dalla malattia - che ha affidato il suo racconto all'Ansa.

Il 48enne fa parte di un'associazione che riunisce in prevalenza malati di Sla - 'La piantiamo', con sede a Racale, nel leccese - e che ha come obiettivo quello di facilitare il ricorso alla cannabis terapeutica. Nicola - che fa uso della cannabis terapeutica da due anni - ha raccontato dei benefici ma anche delle difficoltà incontrate nel seguire la terapia, poichè il farmaco è disponibile a singhiozzo e le forniture mancano, costringendo i malati a restarne sprovvisti per lunghi periodi. Il 48enne, senza voler "colpevolizzare" le istituzioni, ha anche lanciato un appello per trovare una soluzione che aiuti chi, come i malati di Sla, "soffre ogni giorno di più". Gli uffici della Regione - riporta sempre l'Ansa - sarebbero al lavoro sulla proposta del presidente Emiliano per l'avvio sperimentale di un centro di produzione e coltivazione di cannabis per scopi terapeutici nel Salento.