Si sente male nel suo appartamento, vigili del Fuoco sfondano finestra e prestano i soccorsi

I vigili del fuoco sono intervenuti, questa mattina in via De Nicolò, nel quartiere Umbertino di Bari, per soccorrere una persona anziana che aveva avuto un malore. Una squadra è giunta sul posto sfondando la finestra per entrare nell'appartamento e prestare i primi aiuti al malcapitato. L'episodio si è verificato attorno alle 12. L'ìnquilino è stato quindi soccorso da personale del 118.