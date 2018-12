Malore durante una cerimonia, il consigliere Melchiorre ricoverato d'urgenza al Policlinico

Un malore improvviso e la corsa in ospedale, poi il ricovero d'urgenza all'ospedale. Un sabato da dimenticare per il consigliere di Fratelli D'Italia, Filippo Melchiorre, ospite ieri sera in un locale di via Amendola durante la cerimonia di commemorazione di Marco Partipilo, l'elicotterista barese 29enne dell'Aeronautica Militare, rimasto ucciso in un incidente aereo a L'Isle-en-Barrois, nell'est della Francia.

Nel bel mezzo dell'evento organizzato dall'associazione Marcobaleno, il consigliere si è sentito male ed è stato trasportato da un'ambulanza del 118 al Policlinico, dove è tuttora ricoverato. Le sue condizioni sarebbero attualmente in miglioramento.