Colto da malore mentre va in bici, uomo muore in via Buozzi

Colto da un improvviso malore mentre andava in bici. Un uomo di 72 anni è morto questa mattina in via Bruno Buozzi, all'altezza dell'incrocio con viale Europa. A provocare il decesso dell'uomo sarebbe stato un arresto cardiaco. Per soccorrerlo sono intervenuti gli operatori del 118, ma per il 72enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale.

(foto di repertorio)

