Malore mentre fa il bagno: muore turista barese in vacanza nel Salento

Muore annegato nelle acque di Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo, nel Salento, dove era da qualche giorno in vacanza con la famiglia. Vittima un 71enne di Terlizzi, Giuseppe Piacenza.

Come riporta Lecceprima.it, la tragedia di si è consumata intorno alle 11.30. L'uomo stava facendo il bagno quando, all’improvviso, è stato visto accasciarsi. E' accaduto non lontano dal bagnasciuga, in un punto in cui l’acqua era bassa, ma, a causa del collasso, l'uomo è finito con il volto in giù.

Alcuni bagnanti che si sono accorti di quanto stava accadendo hanno portato il 71enne a riva, mentre è partita la chiamata al 118. Inutili si sono rivelati, però, i tentativi di rianimare l'uomo. Sul posto sono intervenuti anche i militari della guardia costiera di Torre Cesarea, che hanno avvisato il magistrato di turno, il quale ha disposto che la salma di Piacenza fosse restituita alla famiglia.