Malore del pilota sul volo Manchester-Bari: atterraggio di emergenza a Venezia

Disavventura questa mattina per i passeggeri del volo Easyjet Manchester-Bari, partito dalla città britannica intorno alle 7. Dopo poche ore dal decollo, il pilota ha avuto un malore e l'equipaggio è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Venezia. Operazione avvenuta fortunatamente senza danni per i passeggeri. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco per controllare che la situazione del mezzo e dei passeggeri fosse tornata alla normalità.

La problematica ha naturalmente ritardato l'atterraggio nel capoluogo pugliese, avvenuto alle 15.23, con oltre tre ore di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto.