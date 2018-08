Temporale su Bari, aeroporto chiuso e voli dirottati

Aeroporto di Palese chiuso e voli dirottati su altri scali. Il maltempo che dal tardo pomeriggio ha colpito la città, con fulmini e pioggia, sta provocando disagi anche per i collegamenti aerei.

Lo scalo è stato temporaneamente chiuso e le partenze bloccate in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo, mentre alcuni voli in arrivo sono stati dirottati su altri scali. Successivamente, come si evince dal sito di AdP, alcuni gate per gli imbarchi sono stati aperti, sebbene con ritardi rispetto alle partenze programmate.