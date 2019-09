Arrivano i temporali nel Barese: allagamenti e disagi sulla Murgia

Hanno finora colpito in particolare la Murgia e alcune zone dell'entroterra i temporali attesi per oggi anche nel Barese. Nel pomeriggio temporali 'a macchia di leopardo' si sono verificati in diverse zone. Sostanzialmente risparmiata Bari città, mentre un acquazzone ha interessato la zona di Modugno. A Ruvo un temporale accompagnato da forte vento ha provocato la caduta di un albero.

Pioggia forte sulla Murgia, in particolare a Santeramo, Altamura, Gravina. Qui due sottopassi sono stati chiusi per allagamento. In uno di questi, un’auto è rimasta bloccata dopo aver tentato l'attraversamento. L'automobilista è stato tratto in salvo dai poliziotti del locale Commissariato, che a bordo di un’auto civetta seguivano casualmente a distanza l’auto e che non hanno esitato ad intervenire entrando in acqua per soccorrere l’automobilista in pericolo. Nelle zone interessate - informano dal Comune di Gravina - sono ora al lavoro Vigili del Fuoco e Polizia Locale, con i tecnici al lavoro anche per ripristinare i tombini fatti saltare dalla furia della pioggia.

Resta intanto valida dalla mezzanotte e per le prossime 20 ore l'allerta meteo lanciata dalla Protezione civile regionale.