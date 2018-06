Bomba d'acqua si abbatte su Bari, mattinata di disagi in città: sottopassi allagati, ritardi per i treni

Una mattinata decisamente bagnata che ha mandato in tilt la città di Bari con strade invase dall'acqua, problemi alla circolazione e anche alle tende del Palagiustizia di via Nazariantz: due 'bombe diacqua', una in mattinata e l'altra verso mezzogiorno si sono abbattute sui quartieri cittadini causando l'intasamento di fogne e condotte. Particolarmente critica la situazione a San Girolamo e nelle zone a nord, tra cui Palese e Santo Spirito. La Polizia Locale e i tecnici comunali stanno monitorando l'evolversi degli eventi minuto dopo minuto, così come i Vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di diverse segnalazioni.

Chiusi i sottopassi cittadini

Chiusi, momentaneamente, diversi sottopassi, Sant’Antonio, Santa Fara, via Cifarelli, via Quintino Sella, Giuseppe Filippo e strada del Tesoro nei pressi dell’interporto nel quartiere San Paolo: “Si tratta di fenomeni eccezionali che hanno riversato su Bari una enorme quantità d’acqua concentrata in poco tempo – spiega l’assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - . A riprova di questa eccezionalità bastava osservare le immagini del canalone Lamasinata, per citarne uno, trasformatosi in un vero e proprio fiume. Si pensi appunto che decine di anni fa i canaloni sono stati costruiti proprio per scongiurare il rischio di alluvione dell’intera città.

Disagi alla circolazione dei treni, a causa degli allagamenti alla sede dei binari, in particolare a Palese e a Parco Nord. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti sul posto per riparare i danni e ripristinare le normali condizioni di servizio. Ciò nonostante, si registrano ritardi medi di un'ora e cancellazioni per cinque treni regionali. Trenitalia ha attivato anche un servizio sostitutivo con bus tra Bari Taranto