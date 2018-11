Il maltempo non molla: domenica con le nuvole, migliora dalla prossima settimana

Una domenica d'autunno con cielo coperto e nuvole, e la pioggia che potrà forse affacciarsi in serata. Sono queste le previsioni per domani, 4 novembre, sulla nostra città. Il maltempo, dunque, non molla ancora la presa, anche se non dovrebbero esserci fenomeni rilevanti.

La protezione civile regionale, comunque, ha emanato per le prossime ore un'allerta 'gialla' per rischio idrogeologico, dalle 8 di domani e per le successive 10 ore. Temporali e vento forte, tuttavia, dovrebbero interessare soprattutto la Puglia meridionale e in particolare il versante jonico della nostra regione.

L'inizio della settimana sarà ancora all'insegna del tempo variabile, mentre un miglioramento è previsto da giovedì.