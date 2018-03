Temporali in arrivo sulla Puglia, 'allerta gialla' per la giornata di lunedì

L'ondata di gelo dei giorni scorsi è ormai alle spalle, e le temperature sono risalite, ma il maltempo persiste. Per le prossime ore, in effetti, sulla nostra regione sono previsti temporali. La Protezione civile ha diramato un'allerta 'gialla' a partire dal pomeriggio di oggi, domenica 4 marzo, e per le successive 25 ore.

In particolare, sono attese "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale con quantitativi cumulati da deboli a moderati".