Vento forte e temporali, ancora maltempo sulla Puglia. Rami spezzati e pericolanti: vigili del fuoco in azione

Durerà ancora per la giornata di domani l'ondata di maltempo che sta interessando la nostra regione. La Protezione civile pugliese, infatti, ha diramato una nuova 'allerta meteo' a partire dalle 15 di questo pomeriggio per le prossime 27 ore.

Le previsioni per le prossime ore

Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile, £si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sull’Arco ionico della nostra Regione con quantitativi cumulati moderati o elevati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". Su tutta la Regione, è stata diramata un''allerta arancione' per vento, e una 'gialla' per temporali e rischio idrogeologico. Il vento, in particolare, dovrebbe intensificarsi nelle prossime ore, per raggiungere il picco nella giornata di lunedì.

Interventi dei vigili del fuoco

Al momento, dalla sala operativa dei vigili del fuoco non viene segnalata alcuna criticità particolare. Nel corso della giornata sono comunque giunte alcune richieste di intervento - una decina in tutto - per rami spezzati dal vento, alberi e cartelloni pericolanti, sia da Bari città che dalla provincia. In via Tommaso Fiore, nelle prime ore del mattino, i pompieri sono intervenuti per rimuovere un cartellone pubblicitario a rischio crollo. Interventi per alberi pericolanti sono stati effettuati invece a Ceglie, in via Amendola, in corso Sonnino e in via Re David, all'incrocio con via Celso Ulpiani, dove alcuni rami spezzati sono finiti sulla pista ciclabile.