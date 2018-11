Mareggiate sulla costa da Palese a San Giorgio, detriti sulla strada: in azione le squadre dell'Amiu

Operatori dell'Amiu in azione, questa mattina, su alcuni tratti di lungomare, da Palese a Fesca, fino a San Giorgio e Palese, a causa delle forti mareggiate che hanno interessato il litorale nella notte e in mattinata. Gli addetti sono intervenuti per liberare la carreggiata dalle pietre e dai detriti che creavano problemi alla circolazione e rischi per i cittadini. Ripristinata, in poche ore, la regolare viabilità. Non si registrano danni a cose o persone, spiega il Comune in una nota.