Quel vento che ha spaventato e "bloccato" Bari: dalla tragedia sfiorata di via Dalmazia ai pericoli per le strade

Ringhiere che volano, alberi spezzati, cartelloni divelti e disagi lungo tutta la costa tra mareggiate e non solo: è stata una giornata decisamente complicata per la città di Bari, colpita dall'ondata di maltempo attualmente in corso su tutta la Puglia. Il forte vento proveniente da nord ha sferzato il capoluogo, dal litorale ai quartieri più interni, mettendo in difficoltà cittadini, automobilisti, soccorritori e forze dell'ordine.

Si è cominciato di buon mattino, poco prima delle 8, quando in via Dalmazia è precipitata una vetrata protettiva da un balcone collocato al quinto piano di un edificio: una tragedia sfiorata perché in quel momento non passava nessuno sul marciapiede investito da pezzi di metallo e vetro.

Il mare in tempesta ha provocato grossi problemi al traffico navale, con tre traghetti e due cargo bloccato all'ingresso del porto cittadino: inevitabili i disagi per le circa 700 persone complessivamente a bordo delle imbarcazioni. A San Giorgio, invece, un pontone, staccatosi da un rimorchiatore, si è incagliato a pochi metri dalla riva: il recupero è al momento impossibile, a causa delle onde alte. Problemi per la viabilità anche sui lungomare della città: traffico interdetto, per diverse ore, nella zona a ridosso del faro di San Cataldo. Disagi anche in strada della Marina, sul litorale sud, nel quartiere San Giorgio. In entrambi i casi le mareggiate hanno portato detriti, sassi e tronchi sulla carreggiata.

Nelle vie più interne non sono mancati problemi: numerosi gli alberi abbattuti, tra cui diverse piante al Polivalente di Japigia e in altri quartieri cittadini. Stesso destino per alcuni cartelloni pubblicitari, antenne, cancellate e cornicioni: squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute, in alcuni casi assieme alla Polizia Locale, in via Gentile e via Peucetia a Japigia, in via dei Mille a San Pasquale, in viale delle Regioni al San Paolo e in via Bruno Buozzi nella zona Stanic. Le impalcature di una scuola in ristrutturazione, su via Giuseppe Cardinale, sempre nel quartiere San Paolo, è caduta a causa delle raffiche, rendendo necessario l'intervento di squadre dei Vigili del Fuoco e della Locale. Il Comune ha predisposto la chiusura di tutti i cimiteri cittadini e dei due principali polmoni verdi della città. la Pineta di San Francesco e Parco 2 giugno.

I disagi non sono mancati neppure in provincia, con interventi dei Vigili del Fuoco ad Altamura, Santeramo, Molfetta, Modugno e altri comuni dell'area metropolitana barese.

Per domani si attende ancora vento forte, accompagnato da condizioni decisamente fastidiose, sulla falsariga di oggi: la Protezione Civile regionale ha infatti diramato una nuova allera meteo, valida fino a tutta la giornata di venerdì, con raffiche di burrasca e mareggiate sulle coste.

