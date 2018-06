Bari si sveglia con l'acquazzone: strade chiuse in città e disagi per gli automobilisti

Brutta sorpresa per i baresi al risveglio. Dopo le prime avvisaglie di maltempo nella nottata di ieri, il 15 giugno dalle 7.30 Bari è stata colpita da un violento acquazzone, accompagnato da tuoni, che ha portato tantissima acqua sulla superfice stradale.

Strade allagate e sottopassi chiusi

Le strade si sono così velocemente allagate, portando anche alla chiusura di alcune strade diventate inaccessibili per l'acqua. Tra queste figurano il sottopasso di via Quintino Sella - inizialmente inibito al traffico solo alle auto che svoltavano su corso Italia, poi completamente bloccato per la troppa acqua nel tunnel -, di Santa Fara, di viale Europa e di via Camillo Rosalba.

Non si segnalano al momento particolari incidenti. Nell'area del cantiere del waterfront i residenti hanno anche fotografato uno dei mezzi al lavoro quasi completamente ricoperto dall'acqua, accumulatasi in una delle buche scavate. Segnalate anche code di veicoli nelle strade più trafficate o in tangenziale, poiché gli automobilisti stanno procedendo più lentamente per evitare di perdere il controllo dei veicoli.

Strutture allagate

Non se la passano meglio le strutture parzialmente aperte, come il mercato rionale di Japigia, anch'esso colpito dalla bomba d'acqua che ha reso difficoltoso il lavoro per gli operatori mercatali. Stessa situazione per i dipendenti del Palagiustizia di via Nazariantz e per avvocati e magistrati in servizio nella tendopoli al Libertà, che questa mattina si sono ritrovati l'area completamente allagata, con l'acqua che aveva invaso sia le tende, che la struttura dichiarata inagibile.

Ultimo aggiornamento: ore 10:23