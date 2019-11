Pioggia e forti temporali, il maltempo si abbatte su Bari e provincia: rovesci e vento anche lunedì

Una mattinata decisamente uggiosa su Bari e nei centri della provincia per l'ondata di maltempo che, in queste ore sta investendo la Puglia: ieri la Protezione Civile regionale aveva diramato un'allerta meteo arancione per pioggia forte, temporali e burrasca.

A Bari, per il momento, non si segnalano criticità particolari, come conferma la Polizia Locale a Baritoday. Il maltempo è destinato a restare anche nella giornata di domani, con pioggia e nuvoloni sulla città. La situazione dovrebbe migliorare a partire da martedì con rasserenamenti e un rialzo delle temperature massime anche attorno ai 20 gradi.