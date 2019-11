Torna il maltempo, domenica con forti piogge e temporali: allerta arancione su Bari e provincia

Dopo qualche giorno di tregua torna il maltempo su Bari e provincia. la Protezione Civile Regionale ha infatti diramato un'allerta meteo arancione per la giornata di domani, domenica 24 novembre,. Si prevedono forti temporali accompagnati da venti di burrasca.

Alcuni comuni della Murgia si stanno già organizzando per evitare disagi ai cittadini. In una nota, il Comune di Gravina ha disposto la cancellazione del mercato settimanale domincale in Fiera, chiudendo anche, provvisoriamente, la pineta e i parchi cittadini.