Temporale mattutino su Bari: strade e sottopassi invasi dall'acqua, allagata anche la cripta della Basilica

Una nuova mattinata di disagi per i baresi, dopo che la città è stata colpita da un violento temporale dalle prime ore del mattino. La forte pioggia ha allagato diverse strade in città, obbligando la polizia municipale a chiudere alla viabilità i sottopassi di Santa Fara e di strada La Rotella, nelle vicinanze del supermercato Metro.

La cripta della Basilica allagata

Non sono stati risparmiati dai disagi neanche le abitazioni private e i luoghi di culto. Come già avvenuto durante la forte ondata di maltempo di giovedì 14 giugno, la cripta della Basilica di San Nicola si è allagata per l'acqua filtrata dal soffitto. Non sono mancati poi gli interventi da parte dei vigili del fuoco in cantine e garage della città e della provincia: al Comando provinciale sono arrivate segnalazione da Torre a Mare, Modugno e Palo del Colle.

Diversi i veicoli rimasti bloccati per i fiumi d'acqua sulle strade. A Palo sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco, per soccorrere una persona in difficoltà, mentre a Bari hanno aiutato gli automobilisti ad abbandonare i veicoli parzialmente sommersi. Disagi anche per la viabilità sulle strade extraurbane: sulla tangenziale un incidente ha creato lunghe code di veicoli in direzione Brindisi.