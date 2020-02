Mareggiate invadono il lungomare Starita: chiuso il tratto davanti al Faro di San Cataldo

Le forti mareggiate che stanno colpendo la costa di Bari, a causa del maltempo di queste ore, hanno provocato disagi alla circolazione in città: il lungomare Starita, nella zona del Faro di San Cataldo, invaso dall'acqua, è stato momentaneamente chiuso al traffico tra via Marconi e via Massaua. Le pattuglie della Polizia Locale attualmente presidiano la zona, impedendo l'accesso ai veicoli