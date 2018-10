Raffiche di vento e pioggia, il maltempo mette ginocchio l'agricoltura: "Danni ingenti anche nel Barese"

Dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi si contano i danni anche nel settore agricolo, duramente colpito da allagamenti e raffiche di vento. Confagricoltura Bari-Bat parla di danni "importanti con centinaia di aziende agricole colpite ulteriormente" dopo le gelate di febbraio-marzo che hanno messo in difficoltà l'olivicultura.

Per il presidente Michele Lacenere, "“bisogna operare sulla prevenzione. Come Confagricoltura abbiamo sempre chiesto che prevenzione venga fatta in maniera oculata. La vincolistica viene prevista in maniera troppo generalizzata. Noi chiediamo che venga applicata in maniera più attenta l’opera di prevenzione per evitare problemi legate alle calamità”.