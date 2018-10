Forte nubifragio si abbatte su Bari, disagi in città: allagato sottopasso di via Quintino Sella

Un forte temporale si è abbattuto alle prime luci dell'alba, sulla città di Bari. Numerosi i disagi in varie zone della città con strade allagate e traffico in tilt: in particolare, problemi sono stati registrati nei sottopassi, come in via Quintino Sella dove l'acqua ha reso problematica la circolazione dei veicoli. Situazione non facile neppure in Tangenziale con forti rallentamenti al traffico a causa della scarsa visibilità durante il nubifragio. In via Re David a San Pasquale traffico bloccato e pista ciclabile nuovamente allagata.

Problemi segnalati anche in un bus scolastico dell'Amtab dove alcuni studenti hanno dovuto aprire l'ombrello per evitare di bagnarsi a causa dell'acqua entrata all'interno del veicolo.

Gallery